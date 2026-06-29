シンガーソングライターの槇原敬之さん（57）が28日、老衰のため91歳で亡くなった美輪明宏さんを追悼しました。槇原さんは、2005年に発売した『Listen To The Music 2』で『ヨイトマケの唄』をカバーするなど、美輪さんと縁がありました。槇原さんは自身のXを更新し、「お会いするたびに温かくハグをしてくださり、“良いことがたくさんありますように！”と声をかけてくださったことを、今でも忘れることができません」と思い出を