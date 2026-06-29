春作の「石川アールスメロン」の出荷が石川県内最大の産地である金沢市で始まりました。石川アールスメロンは糖度が15度以上でみずみずしい果肉となめらかな口当たりが特徴です。金沢市内の集出荷場には春作のメロン約430玉が持ち込まれ、大きさや網の目の均等さなどで選別されていきました。ことしは春先から気温も高く天候に恵まれたこともあり例年通り品質の良いメロンに仕上がっているということです。 ■JA