剥がれ落ちた漆喰（高松市提供） 高松市によりますと、台風7号による長時間に及ぶ降雨の影響で、27日の午前に高松市の玉藻公園にある国の重要文化財「北之丸渡櫓」の漆喰（幅50㎝、高さ20㎝、厚さ2㎝程度）が剥がれ落ちていることが確認されました。けが人などはいませんでした。 玉藻公園事務所では、早期に修繕に取り掛かれるよう調整するとしています。 渡櫓は1947年2月に国の重要文化財に指定