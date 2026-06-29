【新華社銅陵6月29日】中国安徽省銅陵市の泉欄村は夏を迎え、緑に包まれた田園風景が広がっている。上空からは、青々とした山並みが連なり、水田のあぜ道が縦横に走る様子が見渡せる。田んぼには稲が育ち、集落が点在するのどかな夏の風景が続いている。