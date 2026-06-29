サッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦の対戦国・ブラジルでは、日本との試合が行われる日に任意の休みを認める職場もあり、国を挙げて応援の熱気が高まっています。ブラジルでは、日本との試合の時間帯は臨時休業する店がほとんどだということでして、生活用品を取り扱った薬局さえも店を閉めてサッカーを楽しむということです。サッカーワールドカップの決勝トーナメント1回戦の対戦国・ブラジルでは、日本との試合が平