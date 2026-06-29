国会では、衆議院議員の定数を削減する法案が午後、衆議院の委員会で審議入りする予定ですが、野党は猛反発して審議に応じない構えです。国会記者会館から中継です。杉山仁実記者：法案は、選挙制度改革の協議で1年以内に結論が出なければ、比例代表のみ45人削減すると明記しており、「党利党略の法案だ」と野党がそろって反対しています。定数削減法案は、与党の日本維新の会が今国会中の成立を強く求め、きょう衆議院政治改革特