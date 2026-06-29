◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週（6月24日〜28日)男子ネーションズリーグ(NL)の第2週が現地時間28日、各地で行われました。予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。3週に分かれて各4試合を戦います。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。日本は、現地フランスのファンが集まる中第1セット第2セットを奪われ追い込まれると、そこから大逆転勝利