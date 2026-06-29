トランプ政権が性的マイノリティーへの圧力を強めるなか、アメリカ・ニューヨークで28日、権利向上を訴えるパレードが行われました。28日にニューヨークで行われた「プライドマーチ」は、ゲイバーへの警察の取り締まりに客らが抵抗した事件をきっかけに1970年から始まり、性的マイノリティーの権利獲得の象徴的な活動として続いてきました。しかし、トランプ政権は政府の方針として「性別は男女の2つのみ」とし、性的マイノリティ