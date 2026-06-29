モータースポーツの最高峰、F1第8戦オーストリアグランプリ決勝は、最後まで手に汗握る展開となりました。予選でポールポジションを獲得したメルセデスのジョージ・ラッセル選手（28）がレースを引っ張ります。徐々にその差を詰めていったのは、4年連続で世界王者に輝いたレッドブルのマックス・フェルスタッペン選手（28）。前を行くラッセル選手に1秒台まで迫る走りでトップをうかがいます。そのまま順位は変わらず迎えたファイ