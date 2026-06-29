東京都杉並区長選は２９日、開票が行われ、無所属で現職の岸本聡子氏（５１）が当選を確実にした。岸本氏は選挙戦で、児童館の再編計画の見直しや介護職員の家賃助成などに取り組んだ実績をアピール。「区民が決める新しい政治をさらに進める」などと訴え、支持を広げた。区長選にはほかに、新人で前区議の大和田伸氏（４５）（自民推薦）、新人で国際経営指導業の増田義彦氏（６８）、前区長の田中良氏（６５）の３人が、い