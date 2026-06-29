サッカー元日本代表の三竿健斗（30＝鹿島）が29日までに自身のインスタグラムを更新。妻で元日本テレビのフリーアナウンサーの後藤晴菜（36）、2人の子供とのハワイ満喫ショットを披露した。「Hawaii」と書き出すと、3歳長女とのホテルでのショットや、長女と後藤のショット、自身に寄り添う後藤との夫婦ショット、自身が今年1月に誕生した次女を抱くショットなどをアップ。「美味しい食事とワイン、本、プール。デジタルデ