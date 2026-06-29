まとまった資金を動かす絶好の機会、夏のボーナスシーズンがやってきました。今夏は、6月の政策金利1.00％への利上げ直後という大注目のタイミング。各銀行からは、金利上昇トレンドを反映した、熱気のこもったキャンペーンが続々と登場しています。All About マネー編集部では、最新の金利動向やキャンペーン内容を調査し、おすすめの定期預金をご紹介しています。ぜひ参考にしてください（2026年6月22日時点）。夏のボーナスキャ