1700人以上が犠牲になった岡山空襲から、きょうで81年になります。岡山市北区で、戦没者を追悼する式典が開かれました。 【写真を見る】岡山空襲から81年 犠牲者を追悼、平和を誓う 岡山市で追悼式 式典には、遺族のほか岡山市の小・中学生など約600人が参加しました。81年前のきょう（29日）、岡山市は空襲に見舞われ、約9万5000発の焼夷弾で市街地の大部分が焼失しました。市は、空襲があった6月29日を「岡山市平和の日」と定