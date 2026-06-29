「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が29日、Xを更新。キャバクラ嬢やホストをめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は「『日本を良くしたい』『Japan is back』と言うなら、キャバクラ嬢やホストなどの風俗に憧れる若者を増やすべきでは無い」と端的に述べた。この投稿に対し「同じ意見ですね。最近のメディアがそっちに偏りすぎている」「ぶっちゃけ『Japan is back!』って言ってる偉いおじさん達