韓国の李在明大統領【ソウル共同】サッカー・ワールドカップ（W杯）で韓国代表が1次リーグで敗退したことを受け、李在明大統領は28日に自身のX（旧ツイッター）で「予想外の結果に当惑を通り越してあきれた」と投稿した。「組織と人事の失敗による結果だ」として、自国のサッカー協会や体育行政を厳しく批判し、関係省庁に原因究明と再発防止策を指示した。李氏は、自身も韓国代表サポーター「レッドデビルズ（赤い悪魔）」の