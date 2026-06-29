元人気セクシー女優の霜月るなが29日までにXを更新。最近のSNSについて、私見をつづった。具体的な事例には触れていないが、霜月は「なんで最近のSNSって本人同士で話し合わないでわざわざSNSを通じて書いたり暴露したりするの？最近の世の中おかしくない？」と書き出した。そして「あと、個人的な意見だけどファンの方がわざわざ会いに来てくださるイベントで、よっぽど体調悪いなら仕方ないけど、ドタキャンしたり帰ったりするの