俳優のいしだ壱成（51）が29日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。28日放送の「テレ東音楽祭2026夏」に出演した石田。この日は「ずっと会いたかった戦友との再会」とつづり、共演だった女優の観月ありさとの肩組み2ショットを投稿した。いしだと観月は1992年放送のドラマ「放課後」で体が入れ替わるストーリーを演じた仲。この再会報告にファンからは「放課後な2人思い出す〜懐かしい