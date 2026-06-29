キャラ造成は中身が大切！読者は窮地でのひたむきさや前向きさに共感し応援する！ かっとう［英：Conflicted］ 葛藤の意味 心のなかに相反する感情が生まれ、どちらを選ぶか迷うこと。 葛藤の類語 苦慮相克苦悶もつれせめぎ合い対立衝突矛盾ジレンマなど 葛藤における体（フィジカル）の反応 まばたきの回数が増える頭をかきむしる唇を触りながら考えこむ視線がさまよう険しい表情じっと