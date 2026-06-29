臓器移植を受けた患者の性格や好みが、元のドナーのものに変化してしまう――。 そんな都市伝説のような現象「細胞記憶（セルメモリー）」をご存知ですか？ この不気味な医療ミステリーを題材にした新作漫画『そして、ミナになった。』（原作：のざわたけし／作画：ナンジョウヨシミ）が、多くの読者を震え上がらせています。 ドナーの精神が乗り移る「細胞記憶」の恐怖 本作の中で医