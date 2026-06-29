ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースの“不協和音”が日米両メディアを賑わせている。【もっと読む】ドジャース大谷翔平"血だらけ中指”の原因はマメじゃない？ 日本時間25日のツインズ戦では、先発した大谷翔平（31）と捕手のラッシング（25）の呼吸が合わないシーンが度々あった。サイン違いによるラッシングのパスボールで失点したかと思えば、大谷のABSチャレンジに対してラッシングがクビを振る場面も。ロバーツ監