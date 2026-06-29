中国江蘇省の如東Ｈ４洋上風力発電所付近を航行する保守作業船。（６月１０日撮影、ドローンから、如東＝新華社記者／季春鵬）【新華社北京6月29日】中国国家能源（エネルギー）局の杜忠明（と・ちゅうめい）電力司長は26日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた「第15次5カ年規画（2026〜30年）の序盤」に関するテーマ記者会見で、中国の年間電力消費が30年までに年平均で6千億キロワット時前後増加する見通しを示した。人工知能