フリーアナウンサー望月理恵が29日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）に出演。20日に老衰のため91歳で亡くなったシャンソン歌手で俳優の美輪明宏さんをしのんだ。面識はないが一時期、美輪さんを待ち受け画面にしていたという望月は、「それこそ金運アップするなんていってしていた方が多いと思うんですけど」と語った。また、自分が好きだった美輪さんの「愛とはこの世の通行手形」という言葉を挙げた。「それこそ、お