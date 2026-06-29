青森市の山で男性がクマに襲われた可能性があり、捜索が続いています。青森県黒石市の会社員工藤正治さん（63）は、28日午前6時半ごろから友人とタケノコ採りのため八甲田山に入りましたが、待ち合わせ場所に戻らなかったため友人が通報しました。その後、警察のヘリによる上空からの捜索でクマが確認されその近くに人が倒れているような様子が発見されました。警察は、工藤さんがクマに襲われた可能性があるとみて29日も午前9時半