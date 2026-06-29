近鉄京都線の京都駅で29日朝、4両編成の普通列車が脱線しました。けが人はいませんでした。29日午前5時10分ごろ、近鉄京都駅の構内で、京都発橿原神宮前行きの始発の普通列車が脱線しました。近鉄によりますと、4両編成の2、3両目が脱線したとみられ、乗客約30人にケガはなく、係員が徒歩で京都駅まで誘導したということです。事故の影響で、京都−上鳥羽口駅間の運転が上下線で見合わせとなっていて、運転再開のめどは立っていま