病気療養中の前の町長の失職に伴う八郎潟町の町長選挙が28日に行われ、佐藤友紀氏が新人同士の一騎打ちを制し、初当選を果たしました。畠山菊夫前町長が病気で倒れ、意思表示ができない中、議会の不信任決議を受けて失職するという異例の事態を受けて行われた、八郎潟町長選挙。新人同士の一騎打ちを制し、初当選を果たしたのは、薬剤師の佐藤友紀氏47歳です。佐藤友紀氏「出馬表明から1か月ちょっと、多くのみなさまのお声を聞い