「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午前１１時現在で、ＤＣＭホールディングスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でＤＣＭは大幅高。同社は前週末２６日取引終了後、第１四半期（３～５月）連結決算を発表。売上高は１５１９億４３００万円（前年同期比９．８％増）、営業利益は１１３億７３００万円（同１７．４％増）だった。気温が高く推移し