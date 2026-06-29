日本システム技術が急騰し７日ぶりに反発している。前週末２６日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２００万株（自己株式を除く発行済み株数の８．０６％）、または２５億円としており、取得期間は７月１日から来年６月２５日まで。中期経営計画で掲げた総還元性向５０％以上の達成に向けた施策の一環として実施するとしている。 出所：MINKABU PRESS