ＡｐｐｉｅｒＧｒｏｕｐが１０％を超える急騰をみせたほか、Ｓａｎｓａｎにも投資資金が集中し１３％あまりの異彩高となった。ＡＩデータセンター周辺の半導体や光関連銘柄など、これまで全体指数押し上げの原動力となってきたいわゆるＡＩ関連の“ツルハシ銘柄”に利食い急ぎの動きが顕在化し、大幅な調整を余儀なくされる銘柄が相次いでいる。一方で、米アンソロピックの台頭で淘汰の波に晒されるとの思惑から売