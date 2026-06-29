東洋エンジニアリング＝大幅反発で底値離脱の気配。高市早苗首相は中国によるレアアース輸出規制の動きを背景に、国産レアアース確保に国策として力を入れる構えを明確に打ち出している。また、今月１５～１７日にフランス東部エビアンで開催された主要７カ国首脳会議（Ｇ７サミット）で、高市首相はレアアースを含む重要鉱物の「共同備蓄連携構想」を提案し、今後フランスなどとも連携を強めていく方向