【写真】『Mステ』初登場KEY TO LITをジュニアが囲んだ紅白衣装の集合オフショット①② ジュニア公式Xと『ミュージックステーション』公式Xにて、KEY TO LITが出演したテレビ朝日系『ミュージックステーション』（6月26日放送）のオフショットが公開された。 ■少年隊の「Act-Show」を猪狩蒼弥の振り付けでカバー 6月26日の放送ではKEY TO LITが少年隊の「Act-Show」をカバー