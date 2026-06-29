リンクをコピーする

29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ141708 -25.7 76740 ２. 日経Ｄインバ 4058611.12644 ３. 日経ベア２ 2136836.664.8 ４. 野村日半導 20990 -56.65669