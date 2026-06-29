ことし4月、広島県三原市で土の中から男性の遺体が見つかった事件で、警察は、29歳の男を強盗殺人の疑いで逮捕しました。強盗殺人の疑いで逮捕されたのは、広島県広島市南区の無職、倉本幹太容疑者（29）です。警察によると、倉本容疑者はことし3月、三原市の会社の敷地内で、自営業の徳田雅希さんへの借金を免れる目的で徳田さんを土の中に生き埋めにして殺害するなどした疑いです。一方、ことし2月に、東広島市で会社役員の川本