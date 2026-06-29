FIFAワールドカップ2026 グループステージ終了にともない、決勝トーナメントの中継カードが決定。注目の対決が揃った6試合を、日本テレビ系全国ネットで生中継する。＜決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）＞・7月1日（水）午前1:39〜 コートジボワール×ノルウェー◎ラウンド32で、日本がブラジルに勝ったら次に戦う相手が決まる・7月3日（金）午前7:40〜 ポルトガル×クロアチア◎C.ロナウド（ポルトガル）vsモドリッチ（クロア