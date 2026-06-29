和歌山県橋本市で27日、斜面が崩れ、設置されていた複数のソーラーパネルが落下しているのが見つかりました。 【写真を見る】斜面崩れソーラーパネル落下梅雨前線と台風による大雨が影響か和歌山・橋本市 梅雨前線や台風の雨による影響とみられ、市はパネルを設置した事業者などと対応を検討するということです。 27日午後0時半ごろ、和歌山県橋本市高野口町応其で、近隣住民から「ソーラ