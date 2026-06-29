歌手の浜崎あゆみさんが6月25日、自身のインスタグラムを更新。大阪公演のステージショットを公開しました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】過酷な連続公演に「何回も精神ぶっ壊しながら蘇りながらの連続でした！」と本音吐露最新ステージショットに「永遠に可愛い」「若すぎる」とファン絶賛浜崎さんは「大阪2daysありがとうございました！」と報告。「とんでもない熱量だった長崎公演を超えてくる、耳をつんざくデシベ