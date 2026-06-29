タレントの藤本美貴が27日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を公開し、反響を呼んでいる。【映像】藤本美貴のリアルな夜ご飯 これまでにもInstagramで、「夜ご飯。え？お刺し身??お皿に移し替えませんよ？笑」とコメントし、パックのまま並べたお刺し身など、品数豊富な食卓の様子を公開していた藤本。「お皿に移し替える人のほうが少数派な気がする！」「洗い物の数、意地でも減らしたいですよね〜」など、共感