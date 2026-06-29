ビラ配り後、取材に応じる永野弘子さん＝29日午前、北九州市のJR小倉駅前北九州市若松区で2001年、関岡晴美さん＝当時（34）＝が刺殺された事件は29日、未解決のまま25年となった。母親の永野弘子さん（82）と福岡県警若松署員らは、JR小倉駅で通行人にビラを配り情報提供を求めた。ビラ配り後、永野さんは「あっという間の25年。早く捕まってほしい」と訴えた。西ノ原郁雄署長は「どんな情報も事件解決の糸口になる。絶対に諦