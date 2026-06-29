お笑いユニット「ぼる塾」の酒寄希望さんが、28日、自身のＸを更新。第2子出産を報告しました。母子ともに健康とのことです。【写真を見る】【 ぼる塾・酒寄希望 】第2子出産を報告「無事に女の子が生まれました。母子ともに健康です。あんりちゃんがあだ名つけてくれます」投稿では、メンバーの田辺智加さんときりやはるかさんがテレビ番組「ラヴィット！」の生放送で?すべった?エピソードにふれ、「この前ラヴィット！で田辺