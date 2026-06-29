大相撲7月場所の番付が発表されました。津幡町出身の大の里は、今場所も西の横綱に先場所十両で活躍した炎鵬は十両11枚目となりました。先場所は全休となった津幡町出身の大の里。再起をかける7月場所は西の横綱として6度目の幕内優勝を狙います。そして、同じく津幡町出身の大の里の1つ下の後輩・欧勝海は、先場所4勝11敗と幕内の壁に跳ね返され、十両5枚目に陥落。7月場所で好成績を残し、再入幕を果たせるかが注目です。また先