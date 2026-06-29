【新華社ハルビン6月29日】中国黒竜江省でこのほど、「悠享竜江」と銘打った音楽がテーマの観光列車が運行された。乗客約500人を乗せてハルビン駅を出発した列車は、4日間かけて中国最北端の町、漠河に到着。漠河ではオーロラ観賞を楽しんだ。中国鉄路ハルビン局集団が今年初めて運行する音楽がテーマの観光列車で、車内をコンサート会場として芸術と観光を融合。消費機会を多様化させるとともに、地方の文化観光の質の高い