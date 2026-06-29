大分県別府市のひき逃げ事件から29日で4年です。警察は全国11の都道府県で情報提供を呼びかけています。この事件は、2022年に大分県別府市でバイクに乗っていた大学生2人が車に追突され、死傷したものです。警察は八田與一（はった・よいち）容疑者を殺人などの疑いで重要指名手配し、行方を追っていて、大分県警は29日、北海道や仙台、東京や名古屋など全国11の都道府県でチラシを配って情報提供を呼びかけます。チラシを受け取っ