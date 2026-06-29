広がりを見せるピザ市場で利用客を取り込む動きが加速しています。ドミノ・ピザは、きょうから商品をリニューアル、耳のところまで具を敷き詰め、チーズも増量したうえで、Mサイズで平均600円値下げします。一方、持ち帰りだと、これまでデリバリー価格の半額でしたが、30パーセント引きに、値下げ幅を縮小します。ドミノ・ピザ ジャパン森田直紀ブランドマネージャー：しっかりとその価格に見合うようなおいしさをご提供するた