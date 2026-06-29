おととい（27日）、岡山県津山市奥津川地内の県道上にで「クマとみられる足跡がある」と津山市に連絡があり、市の鳥獣専門家と職員が現地で確認したところ、ツキノワグマの親子のものと確認されました。 津山市は足跡が見つかった付近で、花火による追い払いを実施するとともに、地元の町内会、近隣の小中学校にはメールなどで、また近隣住民には防災無線で注意喚起の連絡を行いました。このエリアでクマの足跡が確認された