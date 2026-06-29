上関町での使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画を巡り隣接する柳井市で、計画への反対決議を求めて住民団体から出されていた請願を柳井市議会は29日、賛成多数で「採択」しました。請願は柳井市の住民団体が提出していたものです。自治会を通じたアンケートで、およそ3900人から中間貯蔵施設建設計画に反対する署名が集まっているとして、議会として計画に反対するよう求めていました。柳井市議会では今年3月、「計画の全