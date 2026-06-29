人気タレントには多くのCM仕事が舞い込む。一方で昨今はCMも“炎上”の危険をはらむ。一般視聴者である老若男女1000人に聞いた、あなたが「好きな」CMはどれ？ただのタレント個人の人気・不人気投票ではなく、「◯◯が出ている□□のCM」という声のみ算出。名指しで好かれているCMは、どこの会社の誰が出ているどんなもの？【結果一覧】「好きな」CMランキングTOP10テレビから、また動画サイトなどでも日々流れる、商品・サービ