今回、Ray WEB編集部は、結婚式の準備中に起こった事件について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公が電話をかけた、まさかの相手とは...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【最後にスカッと！】「俺の金は俺の自由だろ」共通口座から大金が引き落とされていて...彼氏に確認すると【衝撃展開】に！？