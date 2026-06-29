高松北警察署 高松市の防災合同庁舎の女子トイレに侵入したとして、香川県広域水道企業団の職員が再逮捕されました。 建造物侵入の疑いで再逮捕されたのは、香川県広域水道企業団の職員の男（39）です。 警察などによりますと2024年9月から11月までに高松市の防災合同庁舎2階の女子トイレに侵入した疑いがもたれています。 高松市の職員がこの女子トイレの中でカメラを発見し通報を受けた警察が調べていたところ、男