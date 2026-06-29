6月30日の天気 30日の岡山・香川は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。ただ、気圧の谷や湿った空気の影響で、雲が広がりやすく、午後は曇る見込みです。洗濯物はまずまず乾くでしょう。 30日の予想最低気温は、高松で23℃、岡山で21℃、津山で19℃の予想です。29日より高く、朝から蒸し暑さを感じそうです。 30日の予想最高気温は、高松で27℃、岡山で29℃、津山で28℃の予想です。平年より低く、29日より低くなるで