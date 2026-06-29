吉備国際大学Charme岡山高梁 女子サッカー・2026プレナスなでしこリーグ2部の吉備国際大学シャルム岡山高梁は6月28日、高梁市のシャルムスタジアム（神原スポーツ公園）でバニーズ群馬FCホワイトスターと対戦し、3対0で勝利しました。チームは、3連勝としリーグ首位をキープしています。