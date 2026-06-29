これまで医師の処方箋が必要だったED（勃起不全）治療薬がついに街中で買えるようになる。多くの男性にとって福音となる一方、購入時のルールや併用を避けたい食材など、知っておくべき注意点も存在する。専門医の解説を元に市販ED薬の使い方を学ぶ。国内初となる市販のED治療薬にエスエス製薬がドラッグストアで購入できる「要指導医薬品」としてED治療薬を販売する。今回、同社が厚労省から製造販売承認を得たのはED治療薬の